صحة الدقهلية فحص 17942 منتفع من خدمات رعاية الأمومة والطفولة خلال شهر فبراير

اعلنت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 8891 فى حين وصل عدد الاطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية مايقارب 659 حالة.

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى بالدقهلية أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبى الزواج فقد بلغ عدد المفحوصين نحو 5917 كما جرى فحص عدد 2475 سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الرعاية والطفولة أنه فيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة فقد بلغ عدد العبوات المنصرفة للمرحلة الأولى 60959 أما بالمرحلة الثانية فقد تجاوز 37575 عبوة.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال شهر فبراير الماضى لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية.