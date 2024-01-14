وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال العام الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامه مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية، لاسيما فيما يتعلق بمتابعة العمل على المبادرات الرئاسية بما يكفل توفير أفضل سبل الرعاية الطبية.



وكشفت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 107081 فى حين وصل عدد الاطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية مايقارب 11957 حالة .وعدد الأطفال المؤمن عليهم بالتامين الصحي نحو 80166.



وأضافت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الرعاية والطفولة بالدقهلية، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبى الزواج فقد بلغ عدد المفحوصين نحو 80095 كما جرى فحص عدد 24209 سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين .



وتم عمل دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض المسببة و المشورة التغذوية ودورات عن خدمات تكامل رعاية الامومة والطفولة بالدمج مع الصحة الانجابية علاوة ورش لفحص فيروس نقص المناعة البشري ضمن فحص المقبلين علي الزواج و تجهيز 17 عيادة مرأه أمنة بجميع الادارات مدير إدارة الرعاية والطفولة .



وفى سياق متصل فقد تم صرف 1858علبة ألبان صناعية مدعمة نيوكيت جونيور و عدد 1294 علبة نيوكيت اينفنت علبة ألبان صناعية مدعمة وعدد 1116 نيوكيت سينيو علبة ألبان صناعية مدعمة، وعدد 52علبة pku 1 علبة ألبان صناعية مدعمة، وعدد 103علبة pku 2 علبة ألبان صناعية مدعمة، كما تم صرف عدد 66 pku3 علبة ألبان صناعية مدعمة.

