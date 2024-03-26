ضبط لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، وإدارة تموين اطسا، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية والجزارين بدائرة مركز اطسا.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة تموين اطسا، والأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا.

وخلال مرور الحملة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة اطسا، تمكنت من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم غير صالحة للاستهلاك لدى عدد من الجزارين، كما تمكنت الحملات من ضبط عدد 10 كيلو كبده مجمده تبدو عليها علامات الفساد وبتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك لدى عدد من الجزارين بمدينة اطسا.

تحرير محاضر ضد أصحاب المحال التجارية والجزارين المخالفين بالفيوم

وتم التحفظ على المضبوطات بأحد الثلاجات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بمركز شرطة اطسا، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة، ومحاربة الذبح خارج المجازر، بالإضافة إلى تنفيذ حملات رقابية لمنع احتكار وتخزين السلع الغذائية بكافة قرى ومراكز المحافظة.