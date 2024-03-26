المستوردين: المبادرة الوطنية تسهم في تخفيض الأسعار بشكل عاجل

أكد خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة الوطنية للقطاع الخاص ومنتسبي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات من كبرى المنتجين والمستودرين والسلاسل التجارية من شأنها تخفيض الأسعار في وقت قريب جدا في إطار الافراجات التي تحدث خلال الأسابيع الماضية ومن المتوقع تخفيض أسعار السلع إلى 20% قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج.

وأوضح خالد نور الدين، أن اجتماع قيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات مع الحكومة يؤكد تكاتف القطاع الخاص من التجار والمصنعين للوقوف بجانب الدولة وخطوة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة للحد من آثار التضخم.

وشدد خالد نور الدين، على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تخفيض الأسعار وخاصة السلع الغذائية الأساسية في خطوة جيدة نحو التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين والتضخم.

وأشار خالد نور الدين، إلى أن المبادرة تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ كافة الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وذلك بتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.

تأتي المبادرة في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضى مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف.