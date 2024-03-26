إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات بالبناء المخالف في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم من إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، عبارة عن حفر أساسات لإنشاء قواعد خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 1250 متر بزمام عزبة أبو خضرة والشيخ علي وسعد روبي والعبادة التابعين للوحدة المحلية بقرية قصر رشوان، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس ثابت مسعود رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان.

إزالة التعديات بالبناء المخالف على أراضى الأئتمان الزراعي بالفيوم

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض على مساحة 650 متر، بأراضي ولاية الأئتمان الزراعي والإصلاح الزراعي، بزمام جمعية المظاطلي، بحضور المهندس عادل جمعه رئيس الوحدة المحلية لقرية المظاطلي، وتم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة أولا بأول.