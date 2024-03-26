تكريم 373 متسابقا من حفظة القرآن الكريم بمسجد الميناء بالغردقة

كرم الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر الفائزين من حفظة القرآن الكريم في مسابقة الأوقاف الرمضانية السنوية والتي أجرتها مديرية الأوقاف بالمحافظة. فى الاحتفالية التى نظمها مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة الفائزين من أبناء المحافظة و تسلميهم مكافأت مادية وشهادات تقدير في كل مستوي من مستويات حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ عبدالباسط عثمان مدير عام شؤون الإدارات بالمديرية والشيخ محمد والى مدير الدعوة ومحمد سلامة الشاعر ومحمد وهيب ومحمد الشافعى من مجلس إدارة المسجد .

واقيمت المسابقة هذا العام برعاية رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة المسجد محمد سلامة الشاعر .



وقال الدكتور حسام الدين محمود أمام مسجد الميناء والمشرف علي المسابقة أن عدد المتقدمين فى المسابقة هذا العام بلغ أكثر من 800 متسابق حيث تم تكريم نحو 373 متسابق من مختلف الأعمار التي تمت باشراف عدد من مشايخ ومسؤولي الاوقاف وتم تقسيم المشاركين لعدة مستويات



و أبدى وكيل وزارة الاوقاف فرحته بمثل هؤلاء الأطفال الذين سارعوا إلى حفظ القران الكريم واهتمام أولياء الأمور والأمهات بمساعدة الأطفال في ذلك الأمر، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح.



هذا وتم تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم في مركز شباب الميناء بالغردقةتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف إيهاب طه وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وذلك ضمن سلسلة الأنشطة المقامة للطلائع.

وتمثلت هذه المسابقة في تسميع نصف القرآن الكريم، وشهدت مشاركة 25 متسابقًا من الطلائع .

وتم تكليف فضيلة الشيخ علي أحمد محمود عابد باوقاف البحر الاحمر بدور التحكيم في المسابقة، حيث قام بتقييم أداء المشاركين وتقديم النصائح والتوجيهات لتطوير قدراتهم في حفظ القرآن الكريم.و قدم الشيخ عابد خبرته الواسعة في علوم القرآن وأثرى المسابقة بمعلومات قيمة للمشاركين.

وبعد انتهاء المسابقة، تم الإعلان عن الفائزين الخمسة الأوائل الذين تميزوا بمستوى متميز في حفظهم للقرآن الكريم. حصل الفائز الأول على جائزة قيمة، تلتها جوائز للفائزين الأربعة التاليين.

كما تم تكريم جميع المشاركين الباقين بشهادات تقدير تثمن جهودهم وتحفيزهم على الاستمرار في تحقيق التفوق في حفظ القرآن الكريم. وقد عبَّر المشاركون عن سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في المسابقة وتلقيهم الشهادات التقديرية.

وقدم أشرف محفوظ المدير التنفيذي لمركز شباب الميناء الشكر والتقدير للشيخ علي أحمد محمود عابد ولجميع المشاركين في المسابقة، مؤكد على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز الوعي الديني وتعزيز حفظ القرآن الكريم بين الطلائع .

وتعد هذه المسابقة بمثابة بداية لسلسلة فعاليات مماثلة مستقبلية في مركز شباب الميناء، حيث يتطلع الطلائع إلى تعزيز مهاراتهم في حفظ كتاب الله الكريم وتحقيق المزيد من التقدم والتفوق في الدراسات الإسلامية بهدف تنمية الوازع الديني لديهم لأنهم شباب المستقبل .

جاء ذلك تحت إشراف جبره فاخوري مدير ادارة شباب الغردقة وأحمد الصحيفي رئيس مجلس ادارة المركز وأشرف محفوظ المدير التنفيذي.

التكريم