العمل تختتم برنامج تدريبي مجاني للفتيات.. وتوعي بالمساواة بين الجنسين بالاسماعيلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، فعاليات تسليم شهادات إتمام التدريب على الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والطباعة على المنسوجات ، بقرية أبو خليفة بمدينة القنطرة غرب ، وتخرج 100 متدربة بعد انتهاء مدة التدريب المهنى للدورة بواقع 150 ساعة تدريبية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاُ ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وذلك فى إطار مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي فى مجال العمل وتنمية مهارات المرأة الريفية ، وتحت إشراف الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة ، وذلك بهدف رعاية المرأة المصرية وإدماجها بسوق العمل ورعايته اجتماعيا واقتصاديا وصحياً ، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع مجلس مدينة القنطرة غرب ، والذى يختص بتنفيذ المشروع المجانى فى المجالات الاتية : التفصيل والحياكة ،والتطريز ،والطباعة على المنسوجات ، حيث يجرى تنفيذ المشروع حالياً بالوحدة المحلية بقرية أبو خليفة ، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المرأة الريفية إقتصادياً وإدماجها بسوق العمل والذي شهد إقبالا ملحوظا من سيدات القرية ، في إطار اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادى للمرأة وإدماجها بسوق العمل المصري .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني للشباب بالقرى الأكثر إحتياجاً على المهن المطلوبة فى سوق العمل الداخلي والخارجي ، وكذلك تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأيضاً تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة للمديريات بالمحافظات فى القيام بدورها فى توعية العمال والعاملات بأهمية تمكين المرأة إقتصادياً وحقوقها فى القانون ، وأضاف مدير المديرية أن الفعاليات تضمنت أيضاً استضافة قافلة طبية ضمن مبادرة ( 100 يوم صحة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، حيث جرى الكشف علي المتدربات وسيدات قرية أبو خليفة ، بحضور اهالى القرية بالتعاون مع إدارة شئون المرأة بقرية أبو خليفة ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى خدمة ودعم الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة ، وكذلك تفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين للقيام بتوعية العاملين بالجهات المختلفة بأحكام القانون وحقوق المرأة فى العمل .

كما أضاف مدير المديرية انه جرى أيضاً إلقاء ندوة توعوية في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين و ريادة الاعمال ، قدمت خلالها مروة انس مديرة وحدة المساواة بين الجنسين الشكر والتقدير لوزير العمل ، على الدعم المقدم لكل المديريات في مجال التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية لتفعيل كافة أعمالها ، كما قدمت الشكر للمجلس المحلي والمجلس القومى للمرأة بقرية أبو خليفة ، على تعاونهم المثمر فى تنفيذ هذا المشروع ، كما شارك فى الفعاليات شيرين عبد الحى مدير الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل ، وأسماء زكى وكيلة مديرية العمل ، والسيد فراج رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو خليفة، ولبنى زكى مقرر المجلس القومى للمرأة ، وممدوح أنور رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب ، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة تفتيش عمل الأحياء ومنسق عام شئون المرأة بالمديرية ، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة.