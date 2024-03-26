تحصين 26 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، عن تحصين 26 ألف طائر متنوع، من بينهم 17230 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 9000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة_مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ.

وأكد المحافظ، أن التحصين ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور يقلل من إنتشار الفيروسات، ويعد أداة مهمة لحماية الطيور والبشر على السواء، ويضمن سلامة الأغذية ومنع إنتشار الفيروسات إلى منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أهمية التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكافة أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الإنفلونزا والأمراض الفيروسية.

وقال مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ الدكتور محمد بشار، إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 40 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع بإجمالى عدد 20140 طائر، ومنح 10 تصاريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.

