"تيدا الصينية" تبحث التعاون مع جامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء، لين وي، وبينج جيا مديري شركة كادى ايجيبت الصينية لصناعة المنسوجات بمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين (تيدا) بالعين السخنة.

وحضر اللقاء الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس، وجانج تينج هونج المدير الصيني للمعهد.

وأثناء اللقاء -تم مناقشة أوجه التعاون بين جامعة قناة السويس والشركة الصينية، في مجالات التدريب والتوظيف لطلاب الجامعة من مختلف التخصصات العلمية.

وقام وفد شركة كادي إيجيبت الصينية بزيارة تفقدية لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، للتعرف على نشاط المعهد التعليمي والثقافي، في مجال نشر اللغة الصينية بإقليم القناة.

يذكر أن شركة كادي إيجيبت الصينية للمنسوجات قد تأسست في عام 2020، وتُعد أول استثمار لشركة تشجيانغ كادي الصينية الصناعية المحدودة، وتبعد عن ميناء العين السخنة مسافة 7 كم، مما أكسبها موقعًا ممتازًا في استيراد وتصدير المنتجات، ويتركز عمل الشركة على إنتاج أقمشة ومنسوجات وظيفية خضراء صديقة للبيئة، باستخدام معدات تصنيع ذات مستوى عالمي، بما يحقق معايير جودة عالية من خلال عمليات تصنيع دقيقة، ويتم تصدير منتجاتها بشكل أساسي إلى كل سنة وانت طيب وبخير وسعادةأوروبا والولايات المتحدة الأميركية والشرق الأوسط، وتستخدم على نطاق واسع في مجالات مختلفة مثل الملابس والديكور والأثاث المنزلي وصناعة الجلود.