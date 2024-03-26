استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن استمرار فعاليات حملة "طرق الأبواب" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تحت شعار "خدمتكم لحد باب بيتكم"، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي.

وكلف محافظ سوهاج، كل الجهات المعنية والمختصة بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية والمتابعة اليومية لانتظام سير الحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية لتحقيق المستهدف منها.

من جانبه أكد الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، على تنفيذ توجيهات اللواء محافظ سوهاج، بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في قطاع التعليم بالمحافظة للتعاون مع القائمين على الحملة وكذلك توعية العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة بأهمية الحملة وأهدافها.

وفي سياق متصل واصلت إدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية بقيادة فاضل النحاس، مدير الإدارة، تنفيذ فعاليات مبادرة قوافل الدعم للمدارس االإبتدائية بالمحافظة، لتقديم الدعم الفني لمعلمي اللغة العربية، لتحسين مهارات اللغة العربية (القراءة والكتابة) لتلاميذ المرحلة الإبتدائية بجميع مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت، وكيل المديرية، وإشراف عطا الميموني، مدير عام التعليم العام.

وواصلت قوافل الدعم لإدارة جهينة التعليمية شمال غرب محافظة سوهاج وكان في استقبالها السيد فتحي الضبع مدير إدارة جهينة الذي تابع فعاليات القوافل في مدرستي : الشريفة الابتدائية والحرافشة الابتدائية وأشاد المشاركون في القوافل بنسبة حضور التلاميذ.