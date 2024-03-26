التحقيق في احتراق سيارة بطريق الشيخ زايد

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول احتراق سيارة بطريق باتجاه الشيخ زايد، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على قائد السيارة لمعرفة ملابسات الحريق وانتداب المعمل الجنائي لفحص السيارة لمعرفة سبب.

البداية بتلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة اتجاه الشيخ زايد.

وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في نشوب حريق داخل شقة في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في بولاق الدكرور، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق داخل مخزن كرتون في الطالبية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون في الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت محاصرته دون إصابات، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكان قد كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في لافتة إعلانات بمدخل مدينة الشيخ زايد، لمعرفة أسباب اشتعالها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في لافتة اعلانات بمدخل الشيخ زايد.

وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة زايد، إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في لافتة اعلانات بالشيخ زايد ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تمت السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية، وتم رفع آثار اللافتة من الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق