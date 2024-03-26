انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في لافتة إعلانات

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في لافتة إعلانات بمدخل مدينة الشيخ زايد، لمعرفة أسباب اشتعالها، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تفاصيل لحريق بتلقي الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في لافتة اعلانات بمدخل الشيخ زايد.

وعلى الفور دفعت الإدارة بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة زايد، إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في لافتة اعلانات بالشيخ زايد ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تمت السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية، وتم رفع آثار اللافتة من الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

وفى سياق ذاته أنقذت قوات الحماية المدنية بـمديرية امن بورسعيد، 7 أشخاص تم احتجازهم نتيجة النيران والسنة اللهب، في حريق برج سكني ببورسعيد.

قبل الإفطار .. إنقاذ 7 محتجزين في حريق برج سكني ببورسعيد

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالحريق، وجري على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات

تصاعدت السنة النيران بسرعه هائله مما أدى هرع الاهالى لإبلاغ قوات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في برج سكني، وتصاعد الحريق من العقار، وكاد أن يلتهم الوحدات المجاورة، مما يشكل خطورة شديدة على عشرات الوحدات السكنية بالبرج والأبراج المجاورة، مما يهدد حياة الآلاف من الأهالي.

أسرعت قوات الحماية المدنية بقيادة مدير إدارة الحماية المدنية بـ بورسعيد فريقا من الضباط والجنود، وتم الدفع بسيارتين متطورتين، وتمكن الفريق من الوصول بعد دقائق من البلاغ، وكانت النيران تتصاعد بكثافة من الدور الثامن ببرج كراوية السكني بمنطقة قشلاق السواحل.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب عن اشتعال عدد من اطارات السيارات والعجلات أمام وحدتين سكنيتين، واحتجزت النيران 7 أشخاص يستغيثون داخل وحداتهم السكنية وتقترب منهم، ونجح فريق الحماية المدنية من تحريرهم باحترافية دون أن يصاب أحدهم.

تم التعامل سريعا مع الحريق حتي لا يلتهم الوحدات السكنية ويمتد للوحدات والأبراج المجاورة، وتم السيطرة قبل أن يصل لأي من الوحدات، وتمثلت الخسائر باطارات السيارات والدرجات التي كانت متروكة على سلم البرج، وجري تبريد الحريق لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى أو تصاعد السنة قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

مصرع 3 من اسرة واحدة لقوا مصرعهم داخل منزلهم بالمنوفية

لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مكونة من أب وأم وابنهم، اليوم الجمعة، مصرعهم نتيجة اختناقهم بالغاز، وتم وضعهم في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما ناظرت قبل قليل، النيابة العامدة بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، جثامن أسرة مكونة من 3 أفراد لقيوا مصرعهم اختناقًا بالغاز داخل منزلهم، وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما أفاد أحد أهالي المنطقة أن أسرة مكونة من الأب ويدعي أحمد.ا ويعمل مكوجي وزوجته أم أيمن ونجله ياسر عامل فى مسجد بالباجور لقيوا مصرعهم إثر اختناقهم بالغاز بسقوطهم بمسكنهم ووفاتهم، وتقرر استدعاء الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وقد تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع كلًا من "أحمد.ا" مقيم بشارع المعهد الديني بمدينة الباجور، وزوجته وابنهما بداعي تسريب الغاز، ونُقلوا جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.