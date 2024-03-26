مصرع طفل إثر صعقه بالكهرباء في مدينة الشيخ زايد

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع طفل إثر صعقه بالكهرباء بمدينة الشيخ زايد، وصرحت بدفن جثمانه عقب مناظرته والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بسبب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن، الطفل يقارب العشر سنوات من عمره والسبب وراء وفاته هو اقترابه وحده من إحدى المعدات الزراعية، فصعته، ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

البداية بتلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إخطارا من إدارة شرطة النجدة، من إحدى المستشفيات بوصول جثة صبي إثر دعاء صعق كهربي.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن صبيًا في منتصف العقد الثاني فارق الحياة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي من إحدى المعدات الزراعية.

لقي طفل مصرعه ، عقب سقوطه داخل بالوعة صرف صحي بقرية الغنيمية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بدمياط

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن دمياط قد تلقت بلاغًا أفاد بسقوط طفل بإحدى بالوعات الصرف الصحي بمدينة فارسكور، وتحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، والتي تمكنت من انتشال جثمانه ونقله لمستشفى كفر سعد المركزى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وحسب روايات شهود العيان فإن طفلا يدعى أحمد زقزوق قد لقي مصرعه إثر سقوطه بشكل مفاجئ داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي المتواجدة بالقرية، مؤكدين أنهم حاولوا إنقاذه غير أنه لقي مصرعه في الحال.

التحقيق في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بمساعدة شقيقها بمنطقة المرج

تواصل النيابة العامة بالقاهرة، التحقيقات، اليوم، السبت، في واقعة مقتل فتاة على يد والدها بمساعدة شقيقها بمنطقة المرج، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد بوصول فتاة في العشرين من عمرها، وعليها آثار صعق كهربائي بأنحاء متفرقة من جسدها.

وانتقل رجال الأمن إلى المكان، وبسؤال الأطباء، تبين أن الفتاة توفت نتيجة الصعق بالكهرباء، كما تبين تقييد يديها وقدميها، ووجود آثار الحبال.

وكشفت التحريات المبدئية، أن المتهمين في الواقعة هما والد الفتاة وشقيقها، بسبب اكتشافهما وجود علاقة عاطفية بين الضحية وأحد الأشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.