حركة المرور اليوم بوسط البلد وشارع رمسيس (فيديو)

تشهد منطقة الكورنيش في القاهرة كثافات مرورية متحركة، تبدأ من المظلات وتستمر حتى منطقة وسط البلد، كما تمتد الكثافات إلى الطريق السطحي، لتشمل شارع رمسيس وامتداده، وفقا لتقرير استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة «القناة الأولى».

سيولة مرورية في طريق صلاح سالم والفسطاط وصولا للقلعة

وظهرت سيولة مرورية في طريق صلاح سالم والفسطاط وصولا للقلعة، ونفق الملك الصالح، وتقاطعه عند طريق الكورنيش، الذي انتظمت عليه حركة السيارات وصولا للمعادي وحلوان، أما عن منطقة الكورنيش وحتى منطقة وسط البلد يشهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس.

أما عن الحركة المرورية في شوارع الجيزة توجد سيولة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وأعلى كوبري 15 مايو، المتجه إلى ميدان لبنان، وعند شارع السودان وأمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وحتى مناطق الدقي، وتشهد معظم شوارع الجيزة سيولة مرورية، ماعدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير.

الحالة المروية في شوارع الإسماعيلية وسوهاج

وسلط البرنامج الضوء على الحالة المروية في شوارع الإسماعيلية وسوهاج، ففي محافظة الإسماعيلية يشهد طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم سيولة مرورية، أما عن الطريق على الكورنيش فيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة.

أما الطرق المؤدية للإسماعيلية فتشهد سيولة مرورية، خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، ولكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق يشهد بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة.

وفي محافظة سوهاج، فتشهد الطرق حول محطة قطار سوهاج كثافات نسبية، أما طريق عبدالمنعم رياض فيشهد سيولة مرورية، وكثافات حول مستشفى جامعة سوهاج وكثافات مرورية غير مؤثرة ولكنها تزيد عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، كلف المحاسبة غادة الحمادي، رئيس مركز المنصورة بمتابعة أعمال حملات المرور على المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة وإزالة الإشغالات ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين وإزالة البناء المخالف والتعديات.

وقال "مختار" إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بروح الفريق لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة من خلال المتابعة الميدانية لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع كافة مديريات الخدمات.

من جانبها أوضحت رئيس مركز المنصورة أنه تم المرور علي المواقف ووضع الاستيكر بالتعريفه الجديده ومتابعة اعمال حمله لرفع الاشغالات وكذا متابعة اعمال سحب الأمطار من الشوارع والميادين بنطاق المركز والوحدات المحليه فضلًا عن المرور علي الحمله الميكانيكية للوقوف علي حاله المعدات وتم ازاله سور بلوك الأبيض اقيم بالمخالفة بقرية الدنابيق وكذا متابعه تركيب الاعمده وكشافات الإنارة والمحولات ضمن أعمال الخطه الاستثمار يه في طريق المنصوره طناح.

وأكد "مختار" على متابعته الشخصية يوميًا لأنشطة كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مشيرًا لضرورة استمرار تنفيذ هذه الحملات حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.