براءة 4 أشخاص متهمين بإصابة شاب بعاهة مستديمة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 4 أشخاص متهمين في إصابة شاب بعاهة مستديمة في البساتين.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم ومحمد عبدالمنعم بركات، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد شحاتة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم إصابة شاب بعاهة مستديمة بالوجة في البساتين.

حملت القضية رقم 22907 لسنة 2023 جنايات مدينة البساتين وتورط فيها ع. ف، س. ف، ف. م، م. ف، بالتعدي بالضرب شاب وإصابته بعاهة مستديمة في البساتين.

على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان، لجلسة 28 أبريل.

أمر إحالة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه محمد عمر حسن كشميرنجل لاعب الزمالك، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيضا لسرقته فرفض الانصياع له مُستعينا فانهال عليه طعنا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق المنقول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله لسلاح - محل الاتهام - على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

من جهة أخرى أجلت الدائرة 23 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية اختلاس مشتشفى أم المصريين بالجيزة إلى يوم 29 من مايو المقبل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف، هاني أحمد حمودة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين «علاء. ح» طبيب مقيم بمستشفى أم المصريين،«نادية. ر» ممرضة،«معتز. ع» فني عظام،«رضا. أ»، تهمة اختلاس ورقة علاج الطفل سليم طارق فتحي، والتي وجدت في حيازة المتهم الأول، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية.

وقال فتحي طارق، والد المجني عليه:«بانه حال محاولة نجله سليم السير على قدميه سقط على كف يده الايسر وتورمت فتوجه مسرعاً لمستشفى الهلال الأحمر للعظام وأجرى اشعه لنجله واكتشفوا عقبها أن نجله مصاب بشرخ بالعظم في يده اليسرى وأشاروا عليه الاطباء أن يذهب لمستشفى بها طبيب اخصائي أطفال، فتوجه بالطفل رفقة الشاهدة الثانية الي مستشفى ام المصريين العام فقام المتهم الثالث بتوقيع الكشف الطبي على نجله ظنا منه انه طبيب بالمستشفى منخدعاً بقيام الجميع بمناداته بلقب الطبيب، فقام بمناظرة نجله واطلع على الاشعة التي بحوزته.

وأضاف والد المجني عليه أن المتهم الثالث أخبره بأن الطفل في حاجة لتركيب جبيرة بالذراع الايسر وكلف احدى العاملات بالمستشفى بتركيب الجبيرة له بمساعدته وعقب ذلك قرر له ان يأخذ الطفل ويغادر وأرشده علي علاج ليعطيه للطفل.

وأشار والد المجني عليه أنه عقب عودته للمنزل فوجئ بزيادة الورم بذراع نجله وازرقت فتوجه فوراً لمستشفى القصر العيني قسم الطوارئ وعقب اجراء الفحوصات الطبية للطفل قرر له الطبيب ان الطفل كان لا يحتاج لجبيره طبيه ولكن يحتاج لعلاج فقط.

وتابع أن الجبيرة تسببت في حدوث « غرغرينا» في الشرايين والتي تحتاج إلى اجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع لان الغرغرينا الناتجة عن الجبيرة انتشرت في الذراع ولا يمكن الانتظار لأنها ستتسبب في تسمم الجسم كله ، وتم اجراء الجراحة وبتر الزراع الايسر للطفل ، فابلغ الشرطة بذلك واتهم المتهمين بارتكاب الواقعة والتسبب في بتر ذراع نجله.