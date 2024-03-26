ناقد فني: مسلسل مسار إجباري خطوة جريئة وناجحة| فيديو

قال الناقد الفني عصام زكريا، إنّ الدراما التليفزيونية تُعد الحضّانة الأولى للمواهب والوجوه الجديدة، حيث تُتيح لهم فرصة إبراز قدراتهم ومهاراتهم التمثيلية أمام جمهورٍ واسع، لافتا إلى أنّ ما يُفرق في شهرة الفنانين هو طبيعة العمل الذي يُشاركون فيه، حيثُ يجب أن يكون العمل ذا فكرة مُبتكرة وطرق جديدة تجذب انتباه المشاهدين.

مسلسل مسار إجباري لو كان تقليدي ومعمول بشكل عادي مش هنحس بالوجوه الجديدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ العمل المختلف والجديد يضفي بريقا على الوجوه الجديدة، وبالتالي سيكون متميزًا أكثر، مواصلا: «مسلسل مسار إجباري لو كان تقليدي ومعمول بشكل عادي مش هنحس بالوجوه الجديدة، لذلك الوجوه الجديدة لازم تبقى في عمل جدية مختلف، وده متحقق بقوة في مسلسل مسار إجباري».

مخرجين وكُتّاب ومديرين تصوير جميعهم شباب

وتابع أنّه إلى جانب الوجوه الشابة الجديدة، فهناك مخرجين وكُتّاب ومديرين تصوير جميعهم شباب، موضحا: «اللي بيكتبوا وبيصوروا لازم يكونوا شباب عشان يفكروا زي كل الشباب اللي بيتفرجوا، ودي خطوة من الخطوات الجريئة والمؤثرة على الساحة الدرامية خلال شهر رمضان».

ناقد فني: دور أحمد عيد في مسلسل الحشاشين «الأصعب» بين أعماله الفنية

جدير بالذكر أن الناقد الفني علي الكشوطي، قال إن مسلسل الحشاشين يمثل رهانًا كبيرًا لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ يعد من أضخم الإنتاجات العربية في الوقت الحالي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي يجسد دور الشرير لأول مرة في مشواره الفني.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف الكشوطي أن دور الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين من أصعب الأدوار التي قدمها قبل ذلك خلال مشواره الفني، موضحا أن الذي يساعد في نجاح دور أحمد عيد «الكاريزما» التي تجمعه مع كريم عبد العزيز، وعدسة المخرج بيتر ميمي التي أظهرته بمنظور مختلف تماما عن الأدوار الذي جسدها في مشواره الفني الكوميدي.

وأشار إلى أن الفنانة صابرين والفنانة بسمة في مسلسل مسار إجباري قدمتهما المخرجة نادين خان بشكل مختلف قوي ومؤثر، موضحاً أن المسلسل تحديدا له نظرة وزوايا مختلفة، إذ ركزت المخرجة نادين خان على إظهار تفاصيل مختلفة للشوارع المصرية والديكورات الداخلية.