أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 26-3-2024 أمام الجنيه

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-3-2024، أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.38 للشراء، 47.48 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 47.35 جنيه للشراء، 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.38 جنيه للشراء.

47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.35 جنيها للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.35 جنيها للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

47.45 جنيه للشراء.

47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

تراجع الدولار، الثلاثاء، مع تعرضه لبعض الضغوط بسبب ارتفاع الين قليلا، في ظل استمرار جهود مسؤولي الحكومة اليابانية للدفاع عن العملة.

ومقابل الدولار الأميركي، صعد الدولار النيوزيلندي من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وبلغ في أحدث تداولات مستوى 0.5999 دولار أميركي، وتكرر الشيء نفسه مع الجنيه الاسترليني الذي ارتفع إلى 1.2636 دولار مبتعدا عن أدنى مستوى له خلال شهر واحد والذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.25755 دولار. وفي ظل تضاؤل كم البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع نسبيا، ينصب تركيز السوق على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأميركي) هذا الأسبوع، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والذي قد يحدد مسار توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة 0.3 في فبراير، وهو ما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0840 دولار.

واستقر الدولار الاسترالي عند 0.6540 دولار أميركي.

وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين بسبب تهديد السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة.