وزارة الرى تنظم حفل إفطارها السنوى بحضور عدد من الوزراء

تنظم وزارة الموارد المائية والري حفل إفطارها الرمضاني السنوي، اليوم، بحضور عدد من الوزراء، وممثلي البنوك، والعشرات من الشخصيات العامة، وذلك بفندق توليب بالتجمع الخامس.

وبدأت الحفلة بكلمة ترحيبية للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عبر فيها عن ترحيبه بالضيوف شاكراً إياهم بالحضور.

واستقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلي بنك QNB الأهلي، والبنك الأهلي المتحد .

واختتمت حفلة الإفطار بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي "الموارد المائية والري" و"الشباب والرياضة"، وأيضًا مذكرتين تفاهم بين وزارة الري و"بنك QNB الأهلى"، ووزارة الري و"البنك الأهلى المتحد".

كما تم استعراض فيلم قصير عن استدامة الموارد المائية.