انخفاض جديد بأسعار الذهب في مصر وعيار 24 يسجل 3509 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بقيمة 40 جنيها في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3070 جنيها، وفي سياق السطور التالية نرصد تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 3070 جنيها.

عيار 18 يسجل 2631 جنيها.

عيار 14 يسجل 2047 جنيها.

الجنيه الذهب 24560 جنيها.

تطورات الطلب العالمي على الذهب

بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة أظهرت تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وذلك بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

فقد وصل صافي التدفقات الداخلة إلى 1 طن ذهب بعد أن سجلت الصناديق في الولايات المتحدة تدفقات بمقدار 17.2 طن ذهب، في حين شهدت الصناديق في المنطقة الأوروبية خروج تدفقات نقدية بمقدار 15.6 طن ذهب.

يعكس هذا ارتفاع الطلب الاستثمار على الذهب من جديد وسط تزايد التوقعات أن قرار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يقترب، أيضاً هناك إقبال ضخم على أسواق العقود الآجلة للذهب الأمر الذي يوفر دعم مستمر لأسعار المعدن النفيس.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3 بالمئة في فبراير، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8 بالمئة. ويتوقع المتداولون احتمالًا يبلغ 70 بالمئةـ بأن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

تحركات الأسعار

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.06 بالمئة عند 2,170.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.25 بالمئة إلى 2,170.95 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.19 بالمئة عند 24.63 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 906.10 دولار، والبلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 1009.14 دولار.