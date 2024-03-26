إنطلاق امتحانات" الميد تيرم" بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنطلاق امتحانات الميدتيرم بجميع كليات الجامعة، مؤكداً أن الامتحانات تتضمن الجزئيات التي تم دراستها منذ بداية الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023-2024، حتى موعد عقد امتحانات الميدتيرم.

وقال إنه تم التأكيد على ضوابط حسن سير العملية الامتحانية، حيث تم منع الموبايل، والتابلت، وسماعة الأذن بمختلف أنواعها وأشكالها، ساعة اليد الذكية أجهزة من اصطحابها في امتحانات«الميدتيرم».

ولفت إلى أنه تم الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات خلال شهر رمضان 2024، مع تعديل مواعيد الحضور والانصراف والمحاضرات، حيث جرى التأكيد على ضرورة انتهاء كافة المحاضرات قبل موعد الإفطار بوقت كاف بمدة لاتقل عن ساعتين، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الذهاب لمحل إقامتهم.

959 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات ورقياً بكلية الزراعة

وفي ذاك السياق - واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية داخل مقار اللجان الامتحانية بالكليات، متوجهاً إلى كلية الحاسبات والمعلومات، حيث كان في استقبال سيادته الدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويؤدي طلاب جميع المستويات للبرنامج العام والبرامج الخاصة الامتحانات يومياً، على أربع فترات ابتداءًا من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، بإجمالي عدد طلاب 1940 بمرحلة البكالوريوس.

وتفقد الدكتور محمد عبد النعيم لجان امتحان المستوى الثالث وعددهم 242 طالب وطالبة بعلوم الحاسب، و202 طالب وطالبة بنظم المعلومات،و56 طالب وطالبة بالمستوى الثالث هندسة البرمجيات، و11 طالب وطالبة بالحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

وبكلية الزراعة - لليوم الثاني على التوالي استكملت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، حيث بدأت الفترة الصباحية بمقرر نبات زراعي للفرقة الأولى زراعة عام، وبلغ عدد الطلاب الممتحنين 539 طالب، تلاها امتحان مقرر أساسيات الحشرات العامة لطلاب الفرقة الثانية حيث بلغ عدد الطلاب 420 طالب، بحضور الدكتور محمد يس عميد الكلية، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأساتذة المقررات والهيئة المعاونة.

أما بكلية الطب البيطري- فقد تم عقد امتحانات "الميدترم" إلكترونيا تحت إشراف الدكتورة داليا منصور عميد الكلية والدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس وقسم شئون الطلاب.