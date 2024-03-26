وكالات دولية تكشف السبب وراء اصطدام سفينة بجسر في ولاية أمريكية

تم اكتشاف تسرب كبير لوقود الديزل حول سفينة اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي كي في بالتيمور، حسبما ذكرت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية نقلا عن بيان صادر عن خدمة الإطفاء المحلية.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "الخدمة أفادت أنه تم العثور على كمية كبيرة من وقود الديزل في المياه المحيطة بالسفينة".

وقال خفر السواحل لمحطة التلفزيون إن سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة، والتي كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو في سريلانكا، اصطدمت بالجسر.

انفجار على متن سفينة الحاويات

وكانت قد تقارير دولية أعلنت نهار جسر فرانسيس سكوت كي، الذي يعتبر من أعلى الجسور في العالم بارتفاع يصل إلى 9000 قدم، أو ما يعادل 2.7 كيلومتر، في ولاية ماريلاند الأميركية بعد اصطدام سفينة حاويات بالجسر، مما أسفر عن مشهد مثير للهيكل الضخم وهو ينحني وينهار في نهر باتابسكو.

ويظهر الفيديو المذهل لحظة اصطدام السفينة بالجسر في بالتيمور، حيث تحطم الهيكل الفولاذي الضخم بسبب القوة الهائلة للاصطدام، وذلك قبل الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا جراء الحادث، إلا أن من المعروف أن حركة المرور كانت نشطة على الجسر في وقت وقوع الحادث.

كذلك شوهد، من خلال لقطات الفيديو، وقوع انفجار على متن سفينة الحاويات جراء الاصطدام، ومع ذلك لم يعرف ما إذا كانت هناك إصابات بين أفراد طاقمها، بحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقد أكد خفر السواحل الأميركي وهيئة النقل في ميريلاند وقوع الحادث، لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث حتى الآن.

وتظهر لقطات الفيديو للحادثة، لحظة اصطدام سفينة الحاويات بإحدى دعائم الجزء الأوسط من الجسر، مما أدى إلى انهياره في النهر.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا في أسباب وملابسات هذا الحادث الكارثي الذي أثار هلعاً ودهشة العديد من الشهود.

وكتبت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور".

وقال قسم إطفاء بالتيمور إن انهيار الجسر أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، مشيرا إلى أن البحث جار عن 7 أشخاص، على الأقل، سقطوا في النهر.