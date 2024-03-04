الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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روسيا تستدعي السفير الألماني بعد تسجيل صوتي لضرب جسر القرم

علما روسيا وألمانيا
علما روسيا وألمانيا

 أعلنت روسيا استدعاء السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، بعد تسريب وسائل إعلام روسية تسجيل صوتي لاجتماع مسئولين عسكريين ألمان لضرب جسر القرم، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين.

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 ونشرت وسائل إعلام تسجيلًا صوتيًا، لقادة عسكريين من ألمانيا يناقشون شن هجمات على جسر القرم، من دون الإشارة لاتهام برلين فيه.

 ورد المستشار الألماني أولاف شولتس، على التسجيل بأن برلين تفتح تحقيقًا في تسريب عسكري "خطير للغاية".

روسيا: ألمانيا تستعد للحرب مع موسكو:

 أعلن نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا، دميتري ميدفيديف، أن ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا، مؤكدًا: "أعتقد أن تبييض التحالف السياسي الحاكم في ألمانيا سيبدأ الآن من أجل تخفيف السخط العام من محادثة ضباط الجيش”.

 وأضاف: “سيقولون إن هذه مكائد الجيش، إنهم يحبون مثل هذا الحديث، إنهم يحبون لا شيء أكثر سوى ممارسة مناورات الحرب”.

 ولفت إلى أن محاولة تصوير محادثات الضباط الألمان المسربة حول الهجوم على شبه جزيرة القرم على أنها "لعبة صواريخ ودبابات" كذبة خبيثة.

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