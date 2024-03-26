اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حكم حبسهم

تنظر محكمة جنح مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، استئناف المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حكم حبسهم.

كانت قد قضت محكمة جنح المقطم، في وقت سابق، بحبس سنة للمتهم الأول و6 أشهر للمتهم الثانى وإحالة الثالث للأحداث، في اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، وكشفت التحريات أن 2 من عمال "السيراميك" استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

السجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل بتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بالحوامدية

وفى سياق متصل قررت الدائرة 36 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الإثنين،بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكي مريكب، وأحمد مختار محمد سيد وامانة سر شنودة فوزي .

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 3325 أن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح ناري «خرطوش» بدون ترخيص، كما أحرز زخائر «طلقات» دون ترخيص، بالإضافة إلى حيازته سلاحين أبيضين «كتر، ومسطرة حديد» دون مسوغ قانوني.

وفى سياق اخر فقد برأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، 4 أشخاص متهمين في إصابة شاب بعاهة مستديمة في البساتين.

براءة 4 أشخاص متهمين في إصابة شاب بعاهة مستديمة في البساتين

كما كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم إصابة شاب بعاهة مستديمة بالوجة في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 22907 لسنة 2023 جنايات مدينة البساتين والمقيدة برقم 2844 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام المتهم «عبدالرحمن فهمي» «سعيد فرج»«فهد محمد»«محمد فهد»، بالتعدي بالضرب شاب وإصابته بعاهة مستديمة في البساتين، على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.