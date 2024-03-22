رئيس المقاولون يهنئ فريق السباحة لذوي القدرات الخاصة

هنأ المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب أبناء النادى الذين حصدوا مراكز متقدمة في التصفيات المؤهلة لبطولة الجمهورية للسباحة لذوي القدرات الخاصة والتي أقيمت بالقاعدة البحرية برأس التين بالإسكندرية خلال الفترة من ٣/٢ حتى ٢٠٢٤/٣/٧.

وخلال منافسات البطولة شارك ذئاب الجبل ب ١١ لاعب تمكنوا جميعا من التأهل لبطولة الجمهورية بعد أن حصلوا على المراكز الأولى والمراكز المتقدمة وهم كالآتي: -

1- زهراء محمود حسين حصلت المركز الأول في سباق ٢٠٠ حرة و ٤٠٠ حرة والمركز الثاني في سباق ١٠٠ حرة والمركز الرابع في سباق ٢٠٠ متنوع.

2- معاذ محمد إبراهيم حصل على المركز الأول في سباق ١٠٠ حرة و ٢٠٠ حرة والمركز الثالث في سباق ٥٠ حرة.

3- يوسف رضا أحمد حصل على المركز الأول في سباق ٢٠٠ صدر و المركز الثاني في سباق ١٠٠ صدر

4-عمر ياسر السيد حصل على المركز الأول في سباق ١٠٠ صدر و ٢٠٠ صدر والمركز الثاني في سباق ٢٠٠ حرة والمركز الثالث في سباق ٢٠٠ متنوع.

5- سارة سامح حصلت على المركز الأول في سباق ٥٠ حرة و١٠٠ حرة و ٥٠ باك.

6-رحاب أحمد سليم حصلت على المركز الثاني في سباق ٢٠٠ حرة و ٥٠ باك و ٥٠ فراشة.

7- خالد شريف رمضان حصل على المركز الأول سباق ٢٠٠ حرة و ٤٠٠ حرة والمركز الثاني في سباق ٢٠٠ متنوع والمركز الثالث في سباق ٥٠ باك.

8- ايناس مصطفى حصلت على المركز الثاني في سباق ٥٠ صدر و ١٠٠ حرة و ٥٠ حرة.

9- محمد أحمد مصطفى حصل على المركز الرابع في سباق ٥٠ صدر.

10-محمد أشرف إبراهيم حصل على المركز السابع في سباق ١٠٠ ظهر.

11-مالك هشام عبد المنعم حصل على المركز الثامن في سباق ٥٠ حرة.

من جانبه وجه الأستاذ موسى علي موسي عضو مجلس الإدارة والأستاذ جلال فراج المدير التنفيذي للنادي الشكر للاعبين الفائزين، وللأستاذة أمينة بدوي مديرة النشاط الثقافي والاجتماعي والجهاز الفني

الذي يتكون من المدير الفني للفريق كابتن أحمد صبحي عبد الخالق والمدرب العام للفريق كابتن محمد نصير عبد المجيد

ومدربين الفريق كابتن شوقي يوسف محمد، كابتن محمد شوقت خاطر ، كابتن حسام احمد إبراهيم ، كابتن أحمد محسن محمد، وإداري الفريق أستاذ محمد شعبان ، متمنين لهم التوفيق في بطولة الجمهورية.