موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 16 رمضان 1445 هـ، موضحة أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وتابعت الأرصاد، عبر بيان نُشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن طقس الثلاثاء سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أوضحت الأرصاد أنه لا يوجد فرص لسقوط أمطار اليوم على جميع الأنحاء، محذرة من وجود نشاط في الرياح التي تكون مثيرة للأتربة في بعض الأحيان في السواحل الشمالية الغربية

ارتفاع درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم تتحسن الأحوال الجوية مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي درجتين إلى 3 درجات عن الأيام السابقة.

وأكدت أن الحرارة تصل لـ22 درجة على القاهرة وغدًا تسجل 26 درجة ومع نهاية الأسبوع تصل لـ30 درجة.

وتابعت: تتلاشى بداية من اليوم أيضًا سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن ذروة ارتفاع الحرارة تكون يومي الأربعاء والخميس والأجواء الحارة تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ثم تستقر حالة الطقس على أغلب الأنحاء منتصف الأسبوع.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024

القاهرة العظمى 26 الصغرى 17

العاصمة الإدارية العظمى 26 الصغرى 16

الإسكندرية العظمى 25 الصغرى 17

العلمين الجديدة العظمى 24 الصغرى 16

مطروح العظمى 22 الصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 27 الصغرى 17

الغردقة العظمى 26 الصغرى 16

أسيوط العظمى 26 الصغرى 14

سوهاج العظمى 27 الصغرى 15

قنا العظمى 28 الصغرى 16

الأقصر العظمى 28 الصغرى 17

أسوان العظمى 29 الصغرى 17

وكشفت الأرصاد أن انخفاض نسب الرطوبة لن يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث تظهر الموجة الحارة نتيجة كتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية الغربية والجنوبية، ولن تكون محملة ببخار الماء الذي يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة.