مصرع أب وابنيه التوأم في حريق داخل شقتهم ببولاق الدكرور

لقي محاسب وابناه التوأم مصرعهم، ونجاة الزوجة من الموت، على إثر حريق شب داخل شقتهم في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين أنه أسفر عن وفاة الأب "آرميا" البالغ من العمر 29 عامًا، وابنيه "كيفين" و"كيرلس" اللذين يبلغان من العمر 6 سنوات.

وبعمل التحريات تبين أنه أثناء لهو طفل من المتوفين بالولاعة امتدت النيران إلى الشقة، وتسببت في وفاة الزوج وأبنائه، وجرى نقل المتوفين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ضبط القائمين على ترويج الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية على الفيسبوك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على إدارة مجموعة عبر موقع "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء)، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم).

وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض استخدامها فى استدراج ضحاياهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شاب في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالشرابية

لقي شاب مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الشرابية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة المختصة.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب مشاجرة في شارع البستاني بمنطقة الشرابية ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب عشريني في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات؛ والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.