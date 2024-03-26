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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير عزمي: اللاعب الدولي يختلف عن المحلي

أمير عزمي
أمير عزمي

أعرب أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق عن سعادته بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر.

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موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة.. والقناة الناقلة

أضاف أمير عزمي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور":"منتخب مصر أمامه مباراة قوية أمام كرواتيا في النهائي".

وواصل: "فترة ما بين المباراتين قريبة للغاية، وكرواتيا منتخب مختلف وخصم أقوى من نيوزيلندا".

وتابع: "خوض مباراة أمام منتخبات كبيرة ستظهر خبرة اللاعبين، واللاعب الدولي غير اللاعب المحلي، وأتمنى أن يخوض حسام حسن مباريات قوية مع منتخب مصر في الفترة القادمة".

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