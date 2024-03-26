موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة.. والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكرواتي، مساء اليوم الثلاثاء على أرضية استاد مصر في العاصمة الإدارية في إطار منافسات نهائي بطولة كأس العاصمة الودية.

ويشارك منتخب مصر في نهائي كأس العاصمة بعد فوزه على نيوزيلندا في نصف النهائي بهدف وحيد سجله مصطفى محمد.

وعلى الجانب الأخر تأهل منتخب كرواتيا على حساب منافسه تونس بعد فوزه بركلات الترجيح.

ويبحث منتخب مصر بقيادة حسام حسن عن تحقيق الفوز على حساب كرواتيا في ثانئ اختبارات الفراعنة تحت قيادة والتي تعد الأقوى حيث أن المنتخب الكرواتي مصنف عالميا بين المنتخب الأقوى.

وتأتي مباراة مصر وكرواتيا في إطار استعدادات كلا المنتخبين للفترة المقبلة حيث يستعد منتخب مصر لاستكمال مشوار تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ويلتقي الفراعنة مع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال، في حين يستعد منتخب كرواتيا لخوض منافسات يورو 2024 في الصيف المقبل.

موعد مباراة مصر وكرواتيا

تقام مباراة مصر وكرواتيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وكرواتيا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

معلق مباراة مصر وكرواتيا اليوم في كأس العاصمة ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلق الرياضي طارق الأدور.