ايثيدكو تحقق مبيعات للبولي ايثيلين بقيمة 5.7 مليار جنيه و 214 ملايين دولار

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر الفيديوكونفرانس، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو).

وخلال الجمعية التي شهدت استعراض نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023 والمؤشرات الاقتصادية والإنتاجية وخطط تطوير الأداء، وجه المهندس طارق الملا التحية لكل العاملين في شركة ايثيدكو على ما تحقق من نتائج وطالبهم بالاستمرار والمزيد من التقدم والتطوير.

واستمع الوزير والحضور خلال الجمعية إلى عرض من الكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو أوضح فيه أنها حققت خطتها الإنتاجية بنسبة 109 % من المستهدف حيث نجحت الشركة في إنتاج 333 ألف طن من البولي إيثيلين للسوق المحلي والتصدير محققة مبيعات للبولي ايثيلين بقيمة 7ر5 مليار جنيه و214 ملايين دولار وكذلك إنتاج 326 ألف طن إيثيلين، وبلغت نسبة زيادة الإيرادات 34%، كما تم فتح أسواق جديدة لتصدير منتجات الشركة الي كل من غانا ونيجيريا والنيجر والسويد وروسيا.

وأشار إلى تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية لتنوع منتجات الشركة من أصناف البولي إيثيلين المختلفة، وأنه في إطار التزام الشركة بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق المحلي من الخامات الأساسية الضرورية للمشروعات القومية، قامت ايثيدكو بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لتلوين خامات البولي إيثيلين المستخدم في صناعة المواسير بإجمالي 50 ألف طن سنويًا لمواجهة الطلب المتزايد عليها وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية، وتعظيم المكون المحلي.

وأضاف أنه في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاستدامة نجحت ايثيدكو أوائل عام 2024 في تصدير أول شحنة من البولي إيثيلين المعاد تدويره إلى إسبانيا، مطبقة بذلك استراتيجية إعادة تدوير المنتجات غير التامة لإنتاج منتج نهائي ذو قيمة مرتفعة، وبدأ الإنتاج في أكتوبر 2023 ولاقى إقبالًا كبيرًا في السوق المحلي، مما يساهم في ضبط التكلفة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والعمل كجزء من الحلول البيئية.

وتحقيقًا للاستغلال الأمثل للأصول وتحسين النموذج الاقتصادي لتكلفة الطاقة الكهربائية تواصل ايثيدكو بيع فائض الكهرباء إلى شركة طاقة للمناطق الصناعية بقدرة 40 ميجاوات بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لشركة جاسكو، وكذلك تغذية إحدي مصانع القطاع الخاص، كما يتم تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية بتصديرها أو بيعها محليًا، الأمر الذي يساهم في زيادة القيمة المضافة بدلًا من استخدامها كوقود حريق، فقد ارتفعت مبيعات الرافينات هذا العام بنسبة 36% عن عام 2022.

وخلال عام 2023 نجحت ايثيدكو في الحفاظ على سجلها المتميز في السلامة وساعات العمل الآمنة والتي بلغت نحو 7ر2 مليون ساعة عمل آمنة، كما بدأت الشركة تنفيذ مشروع Safety Case وبلغ تقدم الأعمال 80%، واستكمالا لمسيرة ايثيدكو في مجال سلامة العمليات، حيث كانت أول شركة مصرية تحصل على شهادة تقييم الأداء في سلامة العمليات التشغيلية من شركة DNV بدأت ايثيدكو في العام الجاري مرحلة جديدة لتجديد الشهادة لمستوى أعلى، كما قطعت ايثيدكو مرحلة كبيرة في تطبيق النظام المتكامل لإدارة الموارد وتحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق ميكنة تدفق المعلومات بين كافة الشركات التابعة والوزارة لتوفير مؤشرات وبيانات دقيقة محدثة لدعم متخذ القرار.

كما تم استعراض مجهودات ايثيدكو في مجال المسئولية المجتمعية ودورها في تنفيذ مبادرات في مجالات التعليم والصحة ورعاية الإنسان وتحسين الظروف المعيشية.

حضر أعمال الجمعية المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية بالوزارة.