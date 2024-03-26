الجيش الروسي يعترض 13 هدفًا جويًا بعد اقترابها من مدينة بيلجورود

تواجه مدينة بيلجورود الروسية العديد من الاستهدافات، حيث أفاد حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الثلاثاء، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت 13 هدفا جويا عند اقترابها من مدينة بيلجورود ومقاطعة بيلجورود.

وكتب جلادكوف عبر قناته على "تليجرام": "عملت وسائط نظام الدفاع الجوي الروسية، فوق مدينة بيلجورود ومقاطعة بيلجورود، وتم اعتراض 13 هدفا جويا عند الاقتراب من المدينة".

ونشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا، مضيفًا أنه وفقا للبيانات الأولية، أصيب شخصان في قرية دوبوفو، موضحًا أن 20 منزلاً سكنياً خاصاً ومبنى خارجي واحد تضررت.

وسبق أن أعلنت مديرية حالات الطوارئ الروسية بمقاطعة بيلجورود عن تهديد صاروخي في مدينة بيلجورود ومقاطعة بيلجورود.. استمر نحو 40 دقيقة.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.