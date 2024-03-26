ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم

تشهد البلاد اليوم ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصحبه استقرار نسبي في الأحوال الجوية بعد فترة من التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 مارس 2002، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد أما ليلا وفي الصباح الباكر فتكون الأجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم



درجة الحرارة في القاهرة .. 17 و 26

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 17 و 25

درجة الحرارة في المنصورة .. 17 و 27

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و 25

درجة الحرارة في بورسعيد .. 16 و 26

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 17 و 27

درجة الحرارة في السويس .. 16 و 26

درجة الحرارة في العريش .. 15 و 25

درجة الحرارة في رفح .. 15 و 24

درجة الحرارة في رأس سدر .. 13 و 25

درجة الحرارة في نخل .. 08 العظمى 23

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 07 و 17

درجة الحرارة في الطور .. 15 و 25

درجة الحرارة في طابا .. 15 و 24

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 18 و 27

درجة الحرارة في العلمين .. 16 و 24

درجة الحرارة في مطروح .. 15 و 22

درجة الحرارة في السلوم .. 16 و 24

درجة الحرارة في سيوة .. 14 و 27

درجة الحرارة في الغردقة .. 16 و 26

درجة الحرارة في مرسى علم .. 17 و 27

درجة الحرارة في الفيوم .. 15 و 26

درجة الحرارة في المنيا .. 13 و 25

درجة الحرارة في أسيوط .. 14 و 26

درجة الحرارة في قنا .. 16 و 28

درجة الحرارة في الأقصر .. 17 و 28

درجة الحرارة في أسوان .. 17 و 29

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 13 و 27

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 16 و 28

درجة الحرارة في شلاتين .. 18 و 28

درجة الحرارة في حلايب .. 19 و 25

درجة الحرارة في أبو رماد .. 19 و 26

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 25