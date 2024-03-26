نادٍ سعودي يُغري نجم برشلونة بعرض خرافي

عاد نادي الهلال السعودي، متصدر جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، لإغراء نظيره فريق برشلونة ولاعبه البرازيلي رافينيا بعرض مالي ضخم لضمه.

وقام الفريق السعودي من قبل، بمحاولة ضم لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم تتم نجاح المفاوضات في النهاية.

تفاصيل عرض الهلال السعودي الجديد لضم رافينيا

وحسب جريدة "سبورت" الكتالونية، فإن الهلال مستعد لدفع مبلغ قدره 100 مليون يورو، من رسوم ثابتة ومتغيرات، للتعاقد مع رافينيا، ما يؤكد أن العرض لا يمكن تجاهله.

وذكرت الصحيفة أن نادي الهلال سيقدم لـ رافينيا مبلغًا يعادل ثلاثة أضعاف راتبه الحالي في برشلونة، والذي يقدر بـ 5.5 مليون يورو، لإتمام الصفقة وإقناع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالانتقال للفريق.

رافينيا

وأوضحت "سبورت" أن، برشلونة ينوي السماح برحيل اللاعب البرازيلي، لأسباب مالية بدلاً من أسباب رياضية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النادي.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى برشلونة في الصيف من عام 2022، مقابل 57 مليون يورو قادمًا من ليدز يونايتد، حيث وقع عقدًا مع النادي الكتالوني لمدة خمس سنوات.

ولعب رافينيا 28 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 تمريرات حاسمة، وهو يتنافس بشكل قوي مع لامين يامال على اللعب كأساسي في مركز الجناح الأيمن.