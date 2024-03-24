جامعة حلوان تقيم الليلة الرمضانية الخميس المقبل

تعقد جامعة حلوان، يوم الخميس المقبل، الليلة الرمضانية وسحورًا رمضانيًا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وتقام الليلة الرمضانية في جامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 بمقر كلية السياحة والفنادق بالمنيل.

وتشهد الليلة الرمضانية في جامعة حلوان عروض فنية متنوعة وسحور رمضاني .

تجمع أسرة جامعة حلوان في أجواء روحانية

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تجمع أسرة الجامعة في أجواء روحانية مفعمة بالمحبة والتآلف.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن هذه الليلة الرمضانية تأتي تعزيزًا لروح الألفة والتواصل بين جميع منتسبي الجامعة.