بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل خالد نور وولده نور خالد، برؤية نور في المنام حادثة وفاة والدته ووالده من خلال ذهابه معه لزيارة والده خالد الذي يعمل مهندس نووي في المفاعل النووي للاحتفال بعيد ميلاده مع والده لكن يحدث انفجار ليموت كل من والده ووالدته.

وتستعرض الأحداث استيقاظ نور ويقوم باخباؤ ياسمين زوجته، التي تعمل مراقبة جودة أن فكرة الملح لم تنجح لتقول له أن والدته ووالده بالتبني يسألان عنه ويجب عليه الذهاب لهما ليخبرها أنه سيذهب لهما.

وشهدت الحلقة ذهاب نور لوالده محمد ووالدته درية ويخبرهما عن حلمه الذي يتكرر لتخبره الاخيرة أن يذهب لشيخ أو دكتور، فيقول لها أنه ذهب للعديد من الأطباء ولم يحدث شئ.

وطلبت ياسمين من نور زوجها أن يذهب مع ابنهما للمدرسة الجديدة لأنها ستذهب للعمل، يذهب نور مع ابنه للمدرسة ويخبره أنه كان يرغب أن يذهب معه والده الحقيقي للمدرسة عندما كان صغير، يدخل ابن نور للمدرسة وقبل أن يغادر نور يسمع صوت والده خالد ليجده يصوره عندما كان صغير ليسأله هل يكون المهندس خالد نور.



تفاصيل مسلسل خالد نور وولده نور خالد

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل خالد نور وولده نور خالد، الذي ينتمي لنوعية الاعمال ذات الـ 15 حلقة، عبر قناة mbc مصر، وقناة MBC مصر 2، ومنصة شاهد الرقمية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

ويشار إلى أن يتناول العمل الخلافات الزوجية في إطار كوميدي، وتدور أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلاف كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية لم يعلم أحد ماذا تعنى، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه في إصلاح ذلك، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، تأليف كريم سامي و إخراج محمد أمين.

اخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعماله مسرحية "عملوها ازاي" تدور احداثه حول محقق مشهور بحل أصعب ألغاز الجرائم برفقة مساعده بالتحقيق في جريمة حدثت في موقع تصوير نجم سينمائي شهير، لتدور بينهما مجموعة من المواقف الكوميدية.

المسرحية بطولة كريم محمود عبد العزيز، سليمان عيد، حمدي الميرغني، عائشة بن احمد، اوس اوس.

آخر اعمال شيكو

جدير بالذكر أن آخر أعماله مسلسل اللعبة الجزء الرابع، تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول وسيم الصريطي والذي يجسد دوره شيكو والذي يكون فريقا ليلعب ضد هشام ماجد "مازو" والذي يكون فريقا آخر، وسط منافسة بينهما في مجموعة من الألعاب على أرض الواقع ليربحوا مبالغ مالية ضخمة.

مسلسل اللعبة الموسم الرابع بطولة هشام ماجد، شيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد أوتاكا، محمد عمرو الليثي، محمد الصاوي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، ومحمد عبد العظيم، وهو من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني.