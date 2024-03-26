رفع الأثقال وممارسة التمارين يساعد على التخلص من الاكتئاب

يمكن استخدام تدريبات القوة لعلاج الاكتئاب بنفس فعالية الأدوية لبعض المرضى وقد توصل إلى هذا الاستنتاج باحثون من جامعة ليمريك في أيرلندا.

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين باستخدام الدمبل والحديد في صالة الألعاب الرياضية في التخلص من الاكتئاب، ويعاني نحو 8 ملايين روسي من هذا الاضطراب العقلي الخطير، والعديد منهم لا يستطيعون، لسبب أو لآخر، تحمل تكاليف العلاج الفعال أو العثور على الأدوية التي تساعدهم.

التمارين الرياضية

علاقة التمارين الرياضية والاكتئاب

والآن أثبت العلماء الأيرلنديون أن تدريب القوة سيكون أكثر فعالية بالنسبة لبعض المرضى من الأدوية، شملت الدراسة ما يقرب من 2000 مواطن أيرلندي، وخضع معظمهم لتدريبات منتظمة للقوة تحت إشراف مدربين

في صالة الألعاب الرياضية أدى إلى انخفاض كبير في أعراض الاكتئاب، ويذكر MedicForum أن الأشخاص قد يعانون من الاكتئاب في أي عمر وفي أي وقت لسوء الحظ، فإن العلاج النفسي الجيد مكلف، وبعض ضحايا الاكتئاب لا يستطيعون تحمل تكاليفه، والأدوية في فئة مضادات الاكتئاب لا تساعد الجميع.

وتشير الإحصائيات إلى أن عددًا من المرضى الذين يعانون من الاكتئاب يجربون العشرات من مضادات الاكتئاب المختلفة من أجل العثور على الأدوية الفعالة حقًا، وبالنسبة للبعض فهي ببساطة لا تعمل.

ويعد الاكتئاب المقاوم للعلاج سببًا رئيسيًا للإعاقة في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

وتحسين الوقاية من الاكتئاب وعلاجه من شأنه أن يساعد روسيا على توفير مليارات الروبلات، التي تنفق على العلاج ومدفوعات الإجازات المرضية، والتي تضيع أيضاً بسبب الإعاقة ومع ذلك، فإن عدد ضحايا الاكتئاب يتزايد باستمرار في السنوات الأخيرة.

وتكشف نتائج هذه الدراسة عن نهج جديد واعد لمكافحة الاضطراب العقلي الأكثر شيوعًا في العالم. لاحظ أن الباحثين سابقًا ربطوا النشاط البدني المنتظم بانخفاض أعراض الاكتئاب.

علامات الاكتئاب

البطء في التفكير أو التحدث أو حركات الجسم الشعور بانعدام القيمة الذاتية أو الذنب أو تركيز التفكير على الإخفاقات السابقة أو إلقاء اللوم على النفس لأشياء خارجة عن إرادتك. وجود صعوبة في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات وتذكر الأشياء. الإشارة مرارًا وتكرارًا إلى عدم الرغبة في الحياة، والتفكير في الانتحار أو الإقدام عليه.