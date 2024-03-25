ياسمين صبري: الفلوس بتجيلي بأقل مجهود (فيديو)

علقت الفنانة ياسمين صبري على دور المال في الحياة، قائلة:"مين قال إن الإنسان الطاهر الكويس القريب من الله يعيش زاهد في الحياة، ويقول كل نصيبي هاخده في الجنة، لا، هي جنتان، في الدنيا والأخرة".

الفلوس جميلة لما تأتي بسلاسة

وأضافت ياسمين صبري خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “بودكاست بيج تايم” على فضائية “إم بي سي مصر”: “الفلوس جميلة لما تأتي بسلاسة من غير ما تحضر بهوس وبجري الوحوش، هي تحضر لكي تمتعني وبسلاسة وبأفضل وأنقى الطرق”.



وأوضحت ياسمين صبري: “من تجربتي الشخصية الفلوس جاءت لي بأقل مجهود وده نوع من أنواع الرزق، وده ليس علاقة أنك تكون محترف وملتزم، ولكن تبذل مجهود بسيط ورزقك كبير”.