الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ياسمين صبري: الفلوس بتجيلي بأقل مجهود (فيديو)

الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري

علقت الفنانة ياسمين صبري على دور المال في الحياة، قائلة:"مين قال إن الإنسان الطاهر الكويس القريب من الله يعيش زاهد في الحياة، ويقول كل نصيبي هاخده في الجنة، لا، هي جنتان، في الدنيا والأخرة".

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الفلوس جميلة لما تأتي بسلاسة

وأضافت ياسمين صبري خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب  خلال برنامج “بودكاست بيج تايم” على فضائية “إم بي سي مصر”:  “الفلوس جميلة لما تأتي بسلاسة من غير ما تحضر بهوس وبجري الوحوش، هي تحضر لكي تمتعني وبسلاسة وبأفضل وأنقى الطرق”.


وأوضحت ياسمين صبري: “من تجربتي الشخصية الفلوس جاءت لي بأقل مجهود وده نوع من أنواع الرزق، وده ليس علاقة أنك تكون محترف وملتزم، ولكن تبذل مجهود بسيط ورزقك كبير”.

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