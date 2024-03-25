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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الأهلي يمنح اللاعبين تطعيمات الملاريا

طبيب الأهلي
طبيب الأهلي

منح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى اللاعبين جرعة تطعيم ضد الملاريا، في إطار الاستعداد للسفر إلى تنزانيا.‏

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وقام جاب الله بتوزيع أقراص الملاريا على اللاعبين، بعد مراجعة بطاقات التطعيمات الخاصة بكل عناصر البعثة، والتأكد من الحصول على جرعات ‏التطعيم اللازمة.‏

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

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