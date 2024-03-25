طبيب الأهلي يمنح اللاعبين تطعيمات الملاريا

منح الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى اللاعبين جرعة تطعيم ضد الملاريا، في إطار الاستعداد للسفر إلى تنزانيا.‏

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وقام جاب الله بتوزيع أقراص الملاريا على اللاعبين، بعد مراجعة بطاقات التطعيمات الخاصة بكل عناصر البعثة، والتأكد من الحصول على جرعات ‏التطعيم اللازمة.‏

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏