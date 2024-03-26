من دون أدوية.. أفضل 8 طرق طبيعية للتخلص من نوبة الهلع المفاجئة

نوبة الهلع تحدث بسبب شعور بالخوف والقلق قد يسيطر علينا فجأة، وتكون مصحوبة بأعراض جسدية خطيرة مثل الدوار وضيق التنفس وتسارع ضربات القلب، علمًا بأنه لا يمكن التنبؤ قبل الإصابة بها ولكن معرفة التعامل معها، قد يساعد في السيطرة عليها بأمان,

طرق علاج نوبة الهلع

ووفقًا لما ذكره موقع webmd الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز طرق إيقاف نوبة الهلع من دون طبيب أو علاج..

طرق علاج نوبة الهلع

1- العلم بأعراض الإصابة بنوبة الهلع

قد تحدث عندما نكون في نزهة أو في مطعم أو أثناء النوم، حيث تصيبنا مشاعر الخوف بقوة وبشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى ظهور أعراض جسدية مثل خفقان القلب أو التعرق وقد تستمر من 5 إلى 20 دقيقة.

2- عش حياتك

أي لا تتجنب الأماكن التي تعرضت فيها لنوبات الهلع في الماضي. وإذا أصابتك نوبة هلع في مكان ما، ابق حيث أنت، وعندما تنتهي النوبة، ستدرك أنه لم يحدث شيء فظيع.

3- تحدث مع نفسك

ذكر نفسك أنك تشعر بالقلق، وليس بخطر حقيقي، وعالج خوفك بشكل مباشر، مثل التدرب على الرد المبدئي "أنا لست خائفا" أو "هذا سيمر".

4- حاول ألا تشتت انتباهك

الاعتراف بنوبة الهلع الطريقة الأكثر صحة للتعامل معها، لذا حاول ألا تقاوم أعراضك واستمر في تذكير نفسك بأنها ستمر.

5- التنفس

قد تجعلك النوبة تأخذ أنفاسا سريعة، لذا سيطر على تنفسك من خلال إغلاق عينيك ووضع يدك بين سرتك وأسفل ضلوعك، ثم استنشق من أنفك ببطء وعمق، ودع كل هذا الهواء يخرج بلطف من خلال فمك. وستشعر باليد التي على بطنك ترتفع وتنخفض، ويمكنك العد من 1 إلى 5 في كل شهيق وزفير.

6- قيم خوفك

عندما يشوش الخوف عقلك، قيمه على مقياس من واحد إلى 10 كل بضع دقائق، ما يبقيك في الوقت الحاضر.

7- احذر التدخين وتناول القهوة والخمر

قد يجعلك الكافيين تشعر بالتوتر، ويبقيك مستيقظا، ما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب لاحقا، أما النيكوتين والكحول قد يشعروك بالهدوء في البداية، ثم يعززان التوتر أثناء حاجة جسمك لهما.

8- ممارسة الرياضة

يمكن للتمرين، خاصة النوع الذي ينشط قلبك، أن ينقلك إلى مكان أكثر هدوءًا، ويسيطر على نوبة الهلع