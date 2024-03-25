مي عمر تكشف عن الفنانة التي تحاربها في برنامج "أسرار"

تحل الفنانة مي عمر، ضيفة على برنامج “أسرار” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة النهار في تمام التاسعة والنصف مساءً طوال شهر رمضان.

وتكشف مي عمر، خلال لقائها مع “أسرار” حقيقة غيرتها من نجاح مسلسل “جعفر العمدة” الذي كان من إخراج زوجها محمد سامي وبطولة محمد رمضان، كما تكشف سبب نجاح مسلسلها الرمضاني الحالي “نعمة الأفوكاتو”، ومن هي الفنانة التي تحاول محاربتها طوال الوقت من خلال لجان إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.