الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مي عمر تكشف عن الفنانة التي تحاربها في برنامج "أسرار"

بوابة الوفد الإلكترونية

تحل الفنانة مي عمر، ضيفة على برنامج “أسرار” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة النهار في تمام التاسعة والنصف مساءً طوال شهر رمضان.

وتكشف مي عمر، خلال لقائها مع “أسرار” حقيقة غيرتها من نجاح مسلسل “جعفر العمدة” الذي كان من إخراج زوجها محمد سامي وبطولة محمد رمضان، كما تكشف سبب نجاح مسلسلها الرمضاني الحالي “نعمة الأفوكاتو”، ومن هي الفنانة التي تحاول محاربتها طوال الوقت من خلال لجان إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

مواد متعلقة

إياد نصار يوجه رسالة شكر لفريق عمل "صلة رحم".. فيديو

مشاركة أولى لسعد العود في ليالي الأوبرا الرمضانية

الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للمسرح في معهد الموسيقى

أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "لانش بوكس"

باكستان تنقل ملامح تراثها الفني إلى المسرح الصغير بالأوبرا.. صور

"خالد نور وولده نور خالد".. مواعيد وقنوات عرض المسلسل

"فراولة".. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة

مسلسل "لانش بوكس".. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية