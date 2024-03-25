مي عمر تطل بجمبسوت كيم كارداشيان

خطفت الفنانة مي عمر الأضواء نحو إطلالتها الأخيرة وتصدرت عناوين الصحف ومجلات الموضة.

وبدت مي عمر بإطلالة لافته تشبه ذوق النجمة العالمية كيم كارداشيان المحبه للأزياء المختلفة والمجسمة التي تبرز منحنيات قوامها بشكل لافت، حيث ارتدت مي جمبسوت ينتمي لصيحة الكب، مزود بذيل طويل، صمم من قماش اللاميه باللون الأزرق وحمل توقيع مصممة الأزياء سماح مهران التي ابدعت في تصميمه بحذاء لافت.

وتزينت بجوانتي طويل صمم من المخمل وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناسب مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.