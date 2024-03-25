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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب كرواتيا : نستهدف التتويج بكأس العاصمة على حساب الفراعنة

زلاتكو داليتش
زلاتكو داليتش

علق زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا لكرة القدم عن مواجهة مصر غدا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. 

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وقال داليتش في تصريحات خاصة للمؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفراعنة :  نريد التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر ، حين تصل للنهائي تستهدف التتويج باللقب.
 

وأضاف: سنجمع قوانا مرة أخري ونمنح الفرصة لبعض اللاعبين في مواجهة مصر، أريد أن يحصل كل من انضم للمعسكر على فرصة المشاركة. 

وأتم حديثه قائلا: شاركنا في هذة البطولة الودية من أجل الاستعداد لنهائيات يورو 2024 ، سنحاول إنها المباراة المقبلة بدون إصابات.

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