وفاء مكي: قدمت 85 بطولة مطلقة وأعمالي غيرت بتشريعات وقوانين الدولة (فيديو)

قالت الفنانة وفاء مكي، إنها نادمة على مشاركتها في مسلسل الكابوس، لافتة إلى أن اتفقت على ورق معين ولكن عند تصوير المسلسل الأمور اختلفت كثيرا لذلك “أسقطت هذا المسلسل من حياتي”.

وأضافت الفنانة وفاء مكي، خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،مساء اليوم الإثنين: " كنت بشتغل 19 ساعة في اليوم وشغلي كان رقم واحد في حياتي ولو رجع بيا الزمن كنت هتجوز وأخلف بدري"

قدمت 85 بطولة مطلقة والتاريخ لن ينكر ذلك

وتابعت وفاء مكي:" قدمت 85 بطولة مطلقة والتاريخ لن ينكر ذلك وغيرت في تشريع وقوانين الدولة المصرية من خلال أعمالي الفنية".

وعبرت الفنانة وفاء مكي، عن استيائها من تخلي زملائها في الوسط الفني عنها خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "عشت مأساة كبيرة وكنت بموت".

وكشفت وفاء مكي، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم آخر تطورات الحالة الصحية لنجلها عمر، قائلة: "حزينة جدا على حالته الصحية، والدكتور طلب إعطائه حقن لمدة 6 شهور، وحتى الآن مش عارفة أشتريها؛ لغلاء ثمنها".

وناشد الإعلامي محمد موسى، وزير الصحة والسكان، بضرورة التدخل لتوفير الحقن اللازمة لنجل الفنانة وفاء مكي.

كشفت الفنانة وفاء مكي، تفاصيل إصابتها بكورونا، موضحة أنها خرجت من المستشفى رغم تدهور حالتها الصحية وأصرت على العلاج بالمنزل.

وأضافت وفاء مكي، مساء اليوم تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، خلال الجائحة، قائلة: "عشت مأساة كبيرة وكنت بموت".

وتابعت وفاء مكي: "دخلت مستشفى الهرم، وسكري وصل إلى 700 ، وصممت على الذهاب إلى البيت لاستكمال علاجي وعزلت نفسي تماما، مستطردة محدش وقف جمبي من الوسط الفني وأهلي فقط هما اللي وقفوا جمبي".

ومنذ 2015، ابتعدت الفنانة وفاء مكي عن الساحة الفنية، بعدما قدمت أخر أعمالها وهو مسلسل «الكابوس»، إذ قدمت فيه دورًا بجانب الفنانة غادة عبدالرازق، بعدما تعرضت لأزمة عمرها بسبب الخادمتين اللتين قدمتا فيها بلاغًا بالتعدي عليهما بالضرب المُبرح، حينها لم تعرف وفاء كيف تتخلص من التهمة، وبمن تستغث، وحُكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات.

بسبب هذه الأزمة ابتعدت وفاء مكي عن الساحة الفنية تمامًا، إذ قدمت الخادمتان البلاغ فيها بسبب مسلسل «سور مجرى العيون»، ولكن في 2023، عادت وفاء مكي للأضواء وهي تبكي على حالها، وتتمنى لو تعود للتمثيل من جديد، واستغاثت بالفنانة ميار الببلاوي، التي قالت إنها تعرف كل شئ عن الحادث الذي مرّ عليه سنوات، وتسبب في إبعاد وفاء مكي عن الساحة بشكل عام.