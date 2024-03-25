وفاء مكي: اني مريض ومش لاقية تمن علاجه (فيديو)

عبرت الفنانة وفاء مكي، عن استيائها من تخلي زملائها في الوسط الفني عنها خلال فترة إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "عشت مأساة كبيرة وكنت بموت".

حزينة جدا على حالة ابني الصحية

وكشفت وفاء مكي، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم آخر تطورات الحالة الصحية لنجلها عمر، قائلة: "حزينة جدا على حالته الصحية، والدكتور طلب إعطائه حقن لمدة 6 شهور، وحتى الآن مش عارفة أشتريها؛ لغلاء ثمنها".

وناشد الإعلامي محمد موسى، وزير الصحة والسكان، بضرورة التدخل لتوفير الحقن اللازمة لنجل الفنانة وفاء مكي.