26 مايو.. محاكمة المتهمين باستعراض القوة وإصابة شاب بعاهة مستديمة بالبساتين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بأستعراض قوة واصابة شاب بعاهه مستديمه بالبساتين، إلى جلسة 26 مايو لحضور المتهمين من محبسهم.

26 مايو.. محاكمة المتهمين بأستعراض قوة واصابة شاب بعاهه مستديمه بالبساتين

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهمين استعراض القوة وإصابة شخص بعاهة مستديمة في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 14315 لسنة 2023 جنايات البساتين والمقيدة برقم 2692 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام المتهمين «أحمد عادل- أدهم عبده- كريم عصام- هشام عبداللطيف- بلال محمد- مجدي عاطف»، باستعراض قوة وإصابة شاب بعاهة مستديمة بالوجة في البساتين، على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

براءة 4 أشخاص متهمين في إصابة شاب بعاهة مستديمة في البساتين

كما براءت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، 4 أشخاص متهمين في إصابة شاب بعاهة مستديمة في البساتين.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم إصابة شاب بعاهة مستديمة بالوجة في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 22907 لسنة 2023 جنايات مدينة البساتين والمقيدة برقم 2844 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام المتهم «عبدالرحمن فهمي» «سعيد فرج»«فهد محمد»«محمد فهد»، بالتعدي بالضرب شاب وإصابته بعاهة مستديمة في البساتين، على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.