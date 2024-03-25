26 مايو..  محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة في بدر 

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة إلى جلسة 26 مايولسماع شاهدت المجني عليها.

2 6 مايو.. محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة في بدر

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض فتاة في مدينة بدر.

إصابة طفلين في حريق هائل بإحدى المنازل بالدقهلية

كما نشب حريق هائل في أحد المنازل بـ قرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر بـ الدقهلية، اليوم الإثنين، ما تسبب في إصابة طفلين بحالة اختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى منية النصر المركزى لتلقي العلاج اللازم.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بنشوب حريق في منزل بقرية ميت تمامه، دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن إصابة طفلين بحالة اختناق، وهما"عدي رضا عوض رشدي البالغ من العمر 5 سنوات، وعوض رضا عوض رشدي البالغ من العمر 3 سنوات «شقيقه الأول»، ما كشفت عنه المعاينة الأولية

كشفت المعاينة الأولية أن السبب في نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في التوصيلات الداخلية، وتم نقل المصابين لمستشفى منية النصر المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتقرر حجزهما في عناية الأطفال، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.