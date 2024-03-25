علاء عز: السلاسل التجارية ملتزمة بشطب السعر القديم خلال 48 ساعة

كشف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه قد تم الاتفاف مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قيام السلاسل التجارية خلال 48 ساعة بوضع السعر السابق وشطبه وبجانبه السعر الجديد لتوضيح نسب الخفض لكل سلعة والتي ستتراوح من 15% الى 20% من السعر قبل التعويم حسب نسبة المكون الأجنبي في تكلفة الإنتاج وستصل الى 30% بعد العيد، والتي ستتجاوز 15% في الدقيق والأرز والمكرونة من دقيق، و20% في الفول والعدس وزيت الطعام والسمن الصناعى على سبيل المثال.



جاء هذا خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بممثلى الغرف التجارية وممثلى اتحاد الصناعات بحضور وزيرى التموين والتجارة والصناعة وكذلك قيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة ، مشيرا إلى إطلاق مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية