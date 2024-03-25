قررت الدائره 23 جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، معاقبة ربة منزل بالسجن 10سنوات بتهمة الاتجار في مخدرات بمنطقة الجيزة.

السجن 10 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

واعترفت المتهمة تدعي «بوسي.ن»، تبلغ من العمر 33 سنة، ربة منزل، أنها تعمل في الاتجار المخدرات منذ فترة، وأنها كانت تبيع المواد المخدرة «حشيش»، أمام منزلها وتقطعه باستخدام «كاتر» وتعبئته في علب السجائر.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة أنه تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها أمام مسكنها ممسكة بيدها، قطعة بنية طولية الحجم، وباليد الأخرى سلاح أبيض وبجوارها شنطة بلاستيكية سوداء، وأثناء القبض عليه ألقت ما بيدها، وتم فحص المضبوطات تبين أنها جوهرة حشيش وسلاح أبيض عباره عن «كاتر»، وعلبة سجائر، وبمواجهتها اعترفت بالمضبوطات ومنها هاتف محمول للتواصل مع عملائها ومبلغ مالي.

وبناء عليه قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات معاقبتها التي أصدرت حكمها السابق.

محاكمة المتهمين بقتل شاب في مدينة بدر

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في مدينة بدر إلى جلسة 29 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمو السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على و عبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل العمد لشاب في مدينة بدر.