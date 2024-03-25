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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

29 مايو.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب في مدينة بدر

حبس متهم
حبس متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في مدينة بدر إلى جلسة 29 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

29 مايو.. محاكمة المتهمين بقتل شاب في مدينة بدر 

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمو السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على و عبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل العمد لشاب في مدينة بدر.
مترجم يتسبب في تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في  بدر 

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم بقتل شاب في مدينة بدر إلى جلسة 27 مايو لحضور المترجم للمتهم.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار محمو السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق محمود، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل العمد لشاب في مدينة بدر

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 6159 لسنة 2023 جنايات مدينة بدر والمقيدة برقم 2533 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم «ليوزي يانج»يحمل الجنسية الصينية، بقتل شاب عمدا بسبب خلاف مادي بينهما، على الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة

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