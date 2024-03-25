وزيرة الهجرة سها جندي تشارك في حفل إفطار المطرية

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في إفطار منطقة المطرية، وسط أعداد كبيرة من المواطنين والفنانين والشخصيات الهامة في اجواء مصرية مبهجة.



وتشهد منطقة المطرية للسنة العاشرة على التوالى مائدة إفطار رمضان المعتاد إقامتها كل عام احتفالًا بشهر رمضان الكريم، والتي تشتهر بـ"إفطار المطرية " .

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع الدكتورة هالة غنيم، عضو مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة، وأستاذة فلسفة فن السياسة المرئية وعلوم التراث بالجامعة التكنولوجية في دريسدن بألمانيا، وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة عدد من الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري والترويج للمنتج اليدوي والتراثي المصري حول العالم، ونشر تكنولوجيا حفظ الموروث في مصر للحفاظ على تاريخ الأجداد ونشر الوعي والفهم بين الأجيال الحديثة.

