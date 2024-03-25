الأسهم اليابانية: نيكاي يتراجع وسط عمليات جني الأرباح

أغلق المؤشر نيكاي الياباني في أسواق الأسهم اليابانية على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 4 أيام.

الأسهم اليابانية

وأغلق نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية منخفضا 1.61% عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهما من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهما فقط.

وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة.



وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقات في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.26% إلى 2777.64 نقطة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 1.6%، وخسر سهم فاست ريتيلنغ المالكة لشركة يونيكلو 0.6%، كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.6%.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضا أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة.

وتراجع سهم مجموعة سوني في أسواق الأسهم اليابانية نحو 3%، وخسر سهم تويوتا موتور 1.1%.

وخسر سهما هوندا ونيسان في أسواق الأسهم اليابانية بنحو 2.2% و2.1% على الترتيب.